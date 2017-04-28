Правительством Венгрии был сделан взнос на сумму 100 000 евро в проект Трастового Фонда, действующего в рамках Партнёрства во имя мира в целях очистки от неразорвавшихся боеприпасов в окрестности Джейранчель в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Венгрии, взнос был сделан на счет Агентства Поддержки и Закупки НАТО.

На заседании Комитета Партнерства и Кооперативной Безопасности в штаб-квартире НАТО Турция как лидирующая страна 3-ей фазы Джейранчельского проекта и Азербайджан как страна-получатель выразили свою признательность правительству Венгрии.

Посольство Венгрии в настоящее время выполняет функции контактного посольства НАТО в Азербайджане.