В Баку предпринята попытка суицида путем самосожжения. Так, в утренние часы перед основным офисным зданием Международного банка Азербайджана 40-летний Эмиль Натиг оглу Алиев грозился покончить жизнь самосожжением.

По информации АПА, прибывшие на место происшествия сотрудники Насиминского управления полиции провели профилактическую беседу с Э.Алиевым, после чего он отказался от своих намерений.

Э.Алиев хотел покончить жизнь самоубийством из-за того, что стал жертвой мошенничества. По заявлению Э. Алиева сотрудники полиции приступили к расследованию.