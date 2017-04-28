В Сабунчинском районе Баку произошла аварии, в результате которой пострадали трое детей.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке Забрат в результате столкновения автомобилей марок «Лада» и «Мерседес».

В результате аварии пострадали и были госпитализированы находившиеся в «Ладе» 11-летняя Эйвазова Айсель Октай гызы, ее 13-летняя сестра Эйвазова Егана Октай гызы и 10-летний Джабиров Мурад Рауф оглу.

На место ДТП прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы.

Водитель автомобиля «Лада» предоставлял услугу такси. Авария произошла, когда он отвозил детей в Республиканскую гимназию гуманитарных наук им. С. Д. Пишевари.