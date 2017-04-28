Бундестаг в четверг одобрил законопроект, запрещающий ношение одежды, полностью закрывающей лицо. Данный запрет коснется госслужащих, судей и военных, сообщает агентство Reuters.

«Интеграция, помимо прочего, означает, что мы должны ясно продемонстрировать и привить наши ценности, а также показать, где лежат границы нашей толерантности к другим культурам, — приводит агентство слова главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера. — Законопроект, который мы одобрили, вносит в это дело большой вклад».

Отмечается, что в декабре прошлого года к запрету полностью закрывающей лицо одежды призвала канцлер ФРГ Ангела Меркель.