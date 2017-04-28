Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 28 апреля установлен на уровне 1.7025 маната, а евро — 1.8495 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 28 апреля установлен на уровне 1.7025 маната, а евро — 1.8495 маната.
Дата: 2017/04/28 9:50
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
146
В Сабунчинском районе Баку произошла аварии, в результате которой пострадали трое детей.
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.
Мамедъяров отметил, что ожидает положительных подвижек от предстоящих переговоров
Преступники будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима
Академик Зарифа Алиева оставила глубокий след в памяти людей
Странное поведение «рупора» российского внешнеполитического ведомства
Мужчина также пытался ее задушить
В Агдашском районе местные жители разрушили искусственный пруд для разведения рыбы.
Выехав в Азербайджан, мужчина сменил свои анкетные данные и получил новые документы, удостоверяющие личность