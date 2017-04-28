Соединенные Штаты рассматривают Иран как серьезную угрозу.

Как передает ТАСС, об этом заявил в четверг в интервью телекомпании Fox News госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Иран сейчас представляет серьезную угрозу для США и для стабильности в регионе», — заявил он.

По словам Тиллерсона, «вопрос о политике в отношении Ирана нельзя рассматривать только с точки зрения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)». Этот план был согласован летом 2015 года международной «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал отмену международных санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность.

«Необходимо учитывать и поведение Ирана как государства, поддерживающего терроризм в регионе», — подчеркнул госсекретарь США.