Трамп заявил о вероятности «большого конфликта» с КНДР.

Как передает РИА Новости, президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что есть опасность «большого конфликта» с КНДР, но он предпочитает дипломатическое решение.

«Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определенно», — сказал Трамп.

«Мы бы хотели разрешить проблемы дипломатическим путем, но это очень сложно», — добавил американский лидер.

Он вновь подчеркнул роль Китая в урегулировании проблемы вокруг КНДР, уточнив, что китайский лидер Си Цзиньпин «делает все возможное».

Отвечая на вопрос, считает ли Трамп поведение северокорейского лидера Ким Чен Ына рациональным, он ответил, что он действует, исходя из предположения, что тот разумный. Трамп также обратил внимание на то, что Ким Чен Ын пришел к власти в очень молодом возрасте.

«Я надеюсь, что он разумный», — отметил президент США.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений Вашингтона и Сеула, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив о готовности нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

В начале месяца США направили в район Корейского полуострова ударную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Ожидается, что «Карл Винсон» пробудет у берегов КНДР около месяца.

Кроме того, Южная Корея устанавливает на своей территории американскую систему перехвата ракет THAAD. США объясняют ее размещение ракетной угрозой со стороны Пхеньяна.