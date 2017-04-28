Бывший владелец Черкизовского рынка, известный предприниматель азербайджанского происхождения Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования деятельности преступной группы, подозреваемой в совершении восьми заказных убийств, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, показания на Исмаилова дал арестованный член группировки Гарри Белоцерковский.

Собеседник издания утверждает, что в рамках досудебного соглашения участник преступной группировки рассказал о восьми заказных убийствах, совершенных с 2000 по 2016 годы, к которым, по словам преступника, были причастны братья Исмаиловы. По данным «Росбалта», все преступления были связаны с криминальными разборками за несколько торговых объектов в Северном административном округе Москвы. Жертвами в основном были представители «коптевской» преступной группировки, а также имевшие с ними отношения бизнесмены.

В частности, Гарри Белоцерковский сообщил, что в 2000 году стал свидетелем беседы Тельмана и Рафика Исмаиловых в ресторане «Прага», «во время которой обсуждалось необходимость устранения «авторитета» Андрея Лобанова», пишет «Росбалт». Вскоре после этой беседы, отмечает издание, Андрей Лобанов был застрелен.

«К уже существующим делам об убийствах в ближайшее время добавится новое — по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества)»,— сказал «Росбалту» источник в органах правопорядка. По его информации, Рафику Исмаилову уже предъявлены обвинения, и в настоящее время он находится под стражей. Другой брат, Вагиф Исмаилов скрылся от следствия и объявлен в розыск, добавил источник. «Вопрос относительно Тельмана Исмаилова сейчас решается. Не исключено, что его тоже объявят в розыск»,— уточнил собеседник издания.