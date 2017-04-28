В Александрове (Владимирская область) вынесли приговор двум гражданам Азербайджана — 27-летнему Тогруле Дадашлы и 21-летнему Шахиду Гулиеву. Они признаны виновными в похищении мужчины и завладении его имуществом. Сообщает региональный Следственный комитет. Информацию распространяет vladtv.ru.

Установлено, что в ноябре 2015 года Гулиев и Дадашлы договорились похитить жителя Александрова с целью завладения его имуществом. В темное время суток они отследили место нахождения мужчины, и угрожая убийством и избивая, насильно поместили его в свой автомобиль. Потерпевшего со связанными руками и мешком, одетым на голову, перевезли в населенный пункт, где поместили в металлический вагончик. В безлюдном месте похитители, вновь угрожая убийством, обыскали мужчину. Завладев мобильным телефоном, банковской картой, наличными денежными средствами и ключами от автомобиля «Инфинити», похитители потребовали назвать пин-код карты для последующего обналичивания средств. Мужчина выполнил их требование. Через несколько часов к вагончику подогнали автомобиль потерпевшего, на котором его перевезли в жилой дом, где удерживали сутки. В результате противоправных действий Дадашлы и Гулиева мужчине причинены телесные повреждения, в том числе в виде острой черепно-мозговой травмы, а также материальный ущерб на общую сумму около 1,5 миллионов рублей.

В ходе следствия и в суде фигуранты признали вину только в похищении потерпевшего, при этом Дадашлы добровольно возместил мужчине моральный ущерб. Приговором Александровского городского суда осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима – Гулиеву сроком на 13 лет, Дадашлы – сроком на 10 лет. Кроме того, судом в счет возмещения причиненного вреда в пользу потерпевшего с них взыскано более одного миллиона 800 тысяч рублей.