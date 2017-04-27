referandum-reuters2
Высший избирательный совет Турции утвердил окончательные итоги конституционного референдума.

Об этом сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на Haberturk.

Согласно окончательным результатам голосования, 51,41% жителей Турции проголосовали за поправки к конституции. Против изменений отдали голоса 48,59%.