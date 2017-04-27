Об этом сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на Haberturk.
Согласно окончательным результатам голосования, 51,41% жителей Турции проголосовали за поправки к конституции. Против изменений отдали голоса 48,59%.
Об этом сообщает «Россия сегодня» со ссылкой на Haberturk.
Согласно окончательным результатам голосования, 51,41% жителей Турции проголосовали за поправки к конституции. Против изменений отдали голоса 48,59%.
Дата: 2017/04/27 22:15
Раздел: Мир
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