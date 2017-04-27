Врачи скорой помощи оказали помощь известной актрисе Инне Чуриковой — ей стало плохо прямо перед выходом на сцену.

По информации Лайфа, 73-летняя народная артистка почувствовала недомогание и вызвала карету неотложки в «Театр Наций». Приехавшие врачи осмотрели Чурикову и предложили экстренную госпитализацию, на что пациентка ответила отказом.

Инна Чурикова объяснила, что ей непременно нужно отыграть спектакль «Аудиенция» в роли королевы Великобритании Елизаветы ll.

После оказания помощи, актриса вышла на сцену.