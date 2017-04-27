Президент США Дональд Трамп поставил бы своей администрации оценку «отлично» за первые 100 дней пребывания у власти. Об этом, как пишет «Лайф», он честно рассказал в интервью газете The Washington Examiner.

— Я бы поставил «отлично». Я приложил все усилия по заложению основ для нашего будущего, в том числе и с зарубежными странами — в частности с Китаем и Японией. И многими, многими другими странами, с которыми у нас хорошие отношения, — заявил политик.

В качестве показателя продуктивности Трамп отметил, что за первые 100 дней президентства он подписал 32 законопроекта. А вот информирование американцев об успехах своей администрации он «скромно» оценил на «пять с минусом».

— Я не думаю, что мы много говорим о том, что мы сделали, так как мы настолько заняты своей работой, чтобы говорить об этом, — пояснил президент.

Тем не менее своим пресс-секретарём Шоном Спайсером президент остался очень доволен.

— Шон прекрасно справляется. Смотрите, Шона жёстко атакуют. А если бы Шон был либеральным демократом, они бы говорили, что он величайший человек, — заметил Дональд Трамп.