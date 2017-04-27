Неизвестные ограбили квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнёва в Париже. Об этом сообщили в окружении главы правительства.

Как пишет «Россия сегодня» со ссылкой на Le Parisien, инцидент произошёл в понедельник, 24 апреля.

Служебные документы похищены не были. Отмечается, что грабители взяли только личные вещи Казнёва.

«Премьер-министр несколько раз просил не ставить у его дома постоянную охрану, поскольку считал, что полицейские и так крайне мобилизованы в условиях повышенной террористической угрозы», — заявили в Матиньонском дворце.

В окружении главы французского правительства отметили, что всё указывает на то, что злоумышленники не знали, кто является хозяином квартиры.