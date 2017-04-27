В Нахчыване проводятся командно-штабные учения.

Как сообщает АПА, с целью проверки боеготовности войск в рамках учений, войсковые соединения и части были подняты по сигналу «Тревога» и выдвинуты в районы сбора.

В районах сбора посредством систем управления проводится практика управления войсками. Совместной деятельностью министерства здравоохранения НАР, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Отдельной общевойсковой армии была проведена мобилизация военнообязанных лиц из медицинских учреждений и машин скорой помощи и их распределение согласно назначению.

С целью повышения профессионального уровня личного состава, личным составом военных врачей военно-полевого госпиталя были проведены тренинги для мобилизованных военнообязанных лиц. В ходе учений министр здравоохранения НАР Ниязи Новрузов, начальник службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Сахавет Салманов, заместитель министра обороны, командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Керем Мустафаев встретились с мобилизованными из медицинских учреждений военнообязанными.

Отметим, что совместные командно-штабные учения Отдельной общевойсковой армии и различных силовых структур продолжаются.