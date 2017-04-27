Арестованный блогер Александр Лапшин встретился в медпункте первого Бакинского СИЗО с адвокатом. Об этом в четверг сообщил Trend его адвокат Эдуард Чернин.

По его словам, сейчас Лапшин проходит лечение в медпункте.

«Лечение продолжается, он чувствует себя нормально, ухудшения нет. Лапшин также встретился со следователем и ознакомился со следственными материалами. Следователь задал ему необходимые вопросы. Следствие пока продолжается, в ближайшие дни ожидается его завершение», — сказал адвокат.

Чернин сказал, что Лапшин не думает переводиться в лечебное учреждение минюста.

Арестованный блогер Александр Лапшин был переведен в медпункт Бакинского следственного изолятора, где проходит лечение, сказал ранее Trend его адвокат.

По его словам, ранее Лапшин пожаловался на боли в сердце, затем был доставлен на обследование в одну из частных клиник, где ему был поставлен диагноз «тахикардия».