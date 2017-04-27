27-го апреля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с Главнокомандующим жандармерии Турецкой Республики, генералом армии Яшаром Гюрелем.

Согласно информации сайта МО АР, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, построенное на стратегическом партнерстве и братских отношениях, постоянно развивается, и эти связи являются устойчивыми.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой для региональной стабильности и требует скорейшего решения в рамках норм и принципов международного права.

Выразив удовлетворенность визитом в нашу страну, генерал армии Я.Гюрел отметил, что связи наших государств имеют исторические корни и основаны на добрых дружественных традициях, добавив, что Турция является важным партнером Азербайджана.

Затем состоялся обмен мнениями по перспективам развития связей между военными структурами Азербайджана и Турции, направлениям сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, подготовке совместных планов, проведению совместных учений, организации взаимных визитов, в том числе по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.