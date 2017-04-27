Калифорнийский университет в Беркли открыл летнюю программу для поклонников телесериала «Игра престолов». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Mashable.

Курс под названием «Лингвистика «Игры престолов» и искусство создания языков» будет длиться шесть недель. Программа рассчитана на 40 студентов.

В числе прочего участникам курса предложат учить вымышленный язык вселенной «Игры престолов» — дотракийское наречие. Преподавателем выступит Дэвид Петерсон, автор языков сериала.

Петерсон подчеркивает, что цель программы — научить студентов создавать реалистичные языки. «Курс не будет посвящен придумыванию инопланетных, вспомогательных или пародийных языков», — отметил он.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» транслируется на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Премьера седьмого сезона состоится 16 июля. Литературной основой сериала стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».