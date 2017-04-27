НАСА быстро исчерпывает свои запасы скафандров, необходимых для будущих миссий на МКС, заявил генеральный инспектор НАСА Пол Мартин. Слова инспектора приводит «Дни.ру».

Мартин отметил, что «НАСА испытывает сложности с обеспечением МКС необходимым (количеством) скафандров до 2024 года, ситуация усугубится в случае, если использование станции будет продлено до 2028 года». По его словам, нынешние скафандры представляют опасность для здоровья астронавтов.

— Лишь 11 из 18 систем жизнеобеспечения в виде рюкзаков, которые поддерживают работу астронавтов в открытом космосе, могут быть использованы, — говорится в докладе Пола Мартина.

Инспектор пояснил, что созданию новой космической одежды препятствует отсутствие ресурсов.

— Несмотря на выделение почти 200 миллионов долларов на создание НАСА скафандров нового поколения, агентство на годы отстает в создании скафандров, способных заменить нынешние или пригодные для будущих исследовательских миссий, — сообщается в документе.