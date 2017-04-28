Селена Гомес опубликовала в своем микроблоге новое фото, которое произвело сильное впечатление на ее фанатов. На нем певица, лишившаяся своих роскошных волос, выглядит почти неузнаваемой. Это фото Селены, которую не зря называют Королевой Инстаграма, успело просмотреть уже 3 с лишним миллиона ее подписчиков — из 118-ти миллионов, регулярно посещающих ее страничку. Но далеко не всем понравился новый имидж певицы.

Как пишет издание 7Дней, хотя некоторые сочли, что короткая стрижка идет Селене, других она просто привела в ужас. «Боже, Селена, неужели это ты??? Где же твои чудесные волосы?» — написал один их огорченных поклонников певицы. А другой заметил, что с такой прической Гомес начисто утратила свою индивидуальность. Хотя кое-кто из фанатов Селены выразил надежду, что певица просто подшутила над ними и на самом деле она не обстригла безжалостно свою роскошную шевелюру, а всего лишь воспользовалась хорошим париком. Другие же пришли к выводу, что Гомес поступила так из солидарности со своим новым бойфрендом — певцом Уикндом, который тоже избавился от длинных волос, которые носил раньше.

Напомним, что с Уикндом (его настоящее имя Абель Тесфэй) Гомес впервые была замечена в январе этого года. И с тех пор их роман развивается стремительно, и парочка стала практически неразлучна. Гомес сопровождала любимого в концертных поездках, постоянно появлялась с ним в ресторанах… Недавно Селена и Уикнд повеселились вдвоем на музыкальном фестивале Coachella, а на днях «засветились» вместе на концерте Джона Майера в Лос-Анджелесе.