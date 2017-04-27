Официальный курс маната по отношению к доллару на 28 апреля 2017 года установлен на уровне 1,7025 маната, сообщает Центральный банк.
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Дата: 2017/04/27 17:44
Раздел: Азербайджан, Экономика
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