Сегодня в Страсбурге проживающие в Европе азербайджанцы провели акцию протеста перед зданием Совета Европы.

Как сообщает АПА, многочисленные участники акции, приехавшие из Франции, Голландии, Германии и других стран Европы, выступили с лозунгами против принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы в отношении Турции последней резолюции. Согласно этой резолюции Турция была безосновательно включена в этап мониторинга СЕ. В то же время, участники акции выразили протест против политики двойных стандартов, проводимой ПАСЕ в отношении Азербайджана и Турции.