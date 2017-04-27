Президент Молдавии Игорь Додон назвал участие 50 молдавских военных в учениях НАТО неприемлемым.

Как передает Life.ru, минобороны Молдавии намеревалось отправить 50 военнослужащих на учения в город Бабадаг, где с 24 апреля по 4 мая на военной базе проходят учения «Платиновый орёл», в которых принимают участие военные из Азербайджана, Болгарии, Канады, Черногории, Украины и США.

С начала 2017 года это уже второй случай, когда президент республики сохраняет «нейтральную военную позицию». Так, в феврале 2017-го он запретил молдавским военным участвовать в схожем учении.