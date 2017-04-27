Для многих китайских пользователей социальных сетей жена кандидата в президента Франции Эммануэля Макрона оказалась интереснее, чем политическая кампания политика. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The South China Morning Post.

По данным издания, множество тем касательно Брижит Макрон появились в WeChat. Одна из них называется «Макрон: его дорога к любви куда увлекательнее его пути к президентству». Китайцы удивились разнице в возрасте между супругами: самому политику 39 лет, а Брижит — 64. Пользователи WeChat также обратили внимание на тот факт, что Макрон стал приемным дедом в 30 лет.

Как отмечает The South China Morning Post, обстоятельства брака французского политика привели к тому, что пользователи китайских соцсетей стали сравнивать его с отрицательным персонажем популярного антикоррупционного сериала «Во имя народа» Ци Тунвэем. По сюжету Ци жертвует любовью ради карьеры и женится на женщине, которая старше его на десять лет — дочери влиятельного чиновника.

Другие пользователи сети встали на защиту Макрона и припомнили, что популярный 51-летний певец Аарон Квок женат на 29-летней женщине. «Если брак счастливый, какая разница, кому сколько лет», — написал один из пользователей WeChat.