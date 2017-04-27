Американская авиакомпания United Airlines намерена выплачивать до 10 тысяч долларов пассажирам, добровольно отказавшимся от перелета ее рейсами в случае нехватки мест на борту воздушного судна. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В общей сложности авиакомпания объявила о десяти нововведениях в политике клиентского обслуживания на фоне недавнего скандала с пассажиром Дэвидом Дао.

Так, United Airlines обязуется прибегать к помощи сотрудников правоохранительных органов на своих рейсах только в случае возникновения угрозы безопасности. Кроме того, пассажиров больше не будут удалять из лайнера против их воли.

Также будет создана система помощи пассажирам, согласившимся изменить маршрут перелета при отсутствии свободных мест в самолете. Кроме того, авиакомпания пообещала сократить количество случаев овербукинга. Она обязалась изменить правила перевозки своих сотрудников: места в лайнерах отныне будут выделяться для них как минимум за час до отправления.