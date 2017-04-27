В отношении гражданина Республики Азербайджан возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ по Архангельской области.

В городе Вельске Архангельской области в ходе совместной операции РУФСБ России по Архангельской области и ОМВД России по Вельскому району задержан сорокадвухлетний азербайджанец, незаконно находящийся на территории Российской Федерации.

По версии оперативно-следственной группы в апреле 2016 года за неоднократное привлечение к административной ответственности вышеуказанному лицу был закрыт въезд на территорию России. Об этом решении иностранный гражданин был уведомлен лично.

Выехав в Азербайджан, мужчина сменил свои анкетные данные и получил новые документы, удостоверяющие личность.

Достоверно зная о запрете въезда на территорию России, осознавая противоправный характер своих действий, злоумышленник в июле 2016 года незаконно пересёк Государственную границу Российской Федерации и благополучно прибыл в г. Вельск Архангельской области, где был выявлен и задержан.

Защита и охрана Государственной границы Российской Федерации является одним из элементов обеспечения национальной безопасности, а пренебрежительное отношение к требованиям законодательства России несёт в себе существенную угрозу охраняемым общественным отношениям.

Группой дознания Службы в г. Архангельске ПУФСБ России по Западному Арктическому району в отношении нелегала возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы РФ»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.