Пенитенциарная служба министерства юстиции выразила отношение к распространенным в СМИ сообщениям об освобождении вместо помилованного заключенного другого человека.

Как сообщили агентству Report в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы, ссылаясь на слова близких родственников и адвоката заключенного, в информации говорится, что якобы, изданным президентом страны указом о помиловании, от оставшегося наказания был освобожден не содержащийся в одном из находящихся в подчинении Пенитенциарной службы минюста учреждений заключенный Эльвин Бахтияр оглу Махмудов, а его однофамилец с другим отчеством и датой рождения: «Пенитенциарная служба минюста отмечает, что распространенная информация совершенно не соответствует действительности.

Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 марта 2017 года «О помиловании ряда осужденных лиц», исполняется точно и своевременно. Среди помилованных лиц нет имени указанного в информации заключенного. В списке есть имя его однофамильца с другим отчеством и датой рождения, который освобожден в соответствии с законом. Вызывает разочарование тот факт, что наряду с некоторыми информационными сайтами, ложные и клеветнические сообщения распространяются лицами, выполняющими функции адвоката. Неизвестно, какую цель преследует лицо, которое своими необдуманными действиями позорит имя адвоката. Однако, мы считаем, что указанные факты будут серьезно расследованы соответствующими органами и будет дана правовая оценка деятельности адвоката, обвинившего высокопоставленных лиц в тяжких преступлениях».