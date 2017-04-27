В Милли Меджлисе рьяно обсуждается «табачная проблема», а шкала суицидов по стране резко ползет вверх.

Итак, государство активно взялось за борьбу с курением и призывает всех здравомыслящих граждан присоединиться и сказать сигаретам твердое НЕТ.

По словам председателя Парламентского комитета по социальной политике Хады Раджабли, в течение 10 лет время от времени этот вопрос включался в план комитета, а в настоящее время вновь попал на повестку дня. И, похоже, начался этап серьезной борьбы – на государственном уровне. Был подготовлен и утвержден список мест, в которых запрещено курить, началась активная реклама здорового образа жизни, в том числе был обсужден вопрос обязательной пропаганды на ТВ и радиоканалах страны.

По ходу, депутаты увлеклись и сказали НЕТ не только сигаретам, но и всем остальным чадящим элементам, которыми, по мнению «народных избранников» травятся их дорогие избиратели.

Так, в ходе сегодняшних дебатов круглого стола, посвященного «Усилению законодательства Азербайджана по борьбе с курением табака» в Милли Меджлисе депутат Араз Ализаде предложил запретить в кальян, так как кальян вреднее табака, а так же является носителем большого количества вирусов.

— Хозяева объектов говорят, что меняют мундштук. Хорошо, даже если мундштук меняют, трубку же не меняют? Нет! И это приводит к распространению инфекций. И совершенно не нужно беспокоиться, что туристы будут недовольны запретом кальяна. А если и будут, то что? Может быть, нам для этих туристов открыть опиумную курильню — как в Европе?

Вот тут следует сделать маленькую оговорку: честно говоря, депутат в своем рьяном желании быть во главе борьбы с курением все же выдал неверные факты: дело в том, что опиумные курильни не имеют никакого отношения к Европе. Это – культура Азии, в частности, Китая. И еще: с каких это пор с кальян стали подмешивать наркотические вещества? Ну, разве что, по заказу клиента, скажем. Если у того деньги водятся. Но не всем же подряд – это однозначно было бы невыгодно, так как курение кальяна обходилось жителям Баку от 5 до 30 манатов. Сколько стоило бы курение кальяна, напичканного анашой – нам неизвестно. Но явно эта забава пробила бы брешь в кармане простого среднестатистического азербайджанского потребителя, да и хозяевам заведений пришлось бы несладко за подобный «прейскурант».

Вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Бахар Мурадова так же считает необходимым запретить курение кальяна в объектах общественного питания. По ее словам, «кальян необходимо держать подальше от молодежи». Под запрет попадают также и электронные сигареты.

Все хорошо. Все отлично. Особенно если отметить тот факт, что во всем мире давным-давно ведется активная борьба с сей вредной привычкой. И Азербайджан – как страна, проводящая массу спортивных мероприятий – просто обязана подключиться к мировому антитабачному движению. Да, конечно же, мы, граждане Азербайджана, только приветствуем эту инициативу. Но вот только боимся, что эта борьба – очередная крайность, которая может не привести ни к чему, кроме очередного витка цен на сигареты и табачные изделия – как это было в соседней Турции. Да и общество наше курящее пока что не готово к подобной шоковой терапии.

Многие граждане страны, видя, как депутаты яростно пытаются спасти нашу умирающую от табачного дыма нацию, задаются вопросом: только ли табак сокращает наши дни? Ежедневно в СМИ публикуются страшные факты суицидов, но анти-суицидальную пропаганду депутаты почему-то не обсуждают и внедрить ее на ТВ и радио не желают. А, тем не менее, согласно исследованиям, с 2014 года количество суицидов в нашей стране выросло в 3,5 раза. Причины, конечно же, самые разные – начиная от смертельных заболеваний заканчивая проблемами в семейном и общественном социуме. Но на пропаганду социальной рекламы, отвращающей общество от суицидов по ходу наши народные избранники времени своего тратить не желают, а когда вопрос о росте суицидов в стране стоит ребром, начинаются отговорки о том, что это СМИ виноваты: публикуют что ни попадя, руки, дескать, у журналистов развязаны, вот и пользуются любой информацией из открытых полицейских отчетов. Единственной версией «метода борьбы с суицидами» была попытка запрета публикаций мрачных суицидальных новостей на сайтах и в бумажных СМИ. Но согласитесь, что если о фактах замалчивают – это не значит, что с причиной борются. Мы понимаем, что каждый случай суицида – это отдельная история, и нельзя всех чесать одной общей гребенкой, но тем не менее, когда проблема приобретает катастрофические масштабы, с этим явлением нужно бороться: хотя бы посредством социальной рекламы на ТВ и радио, установкой билбордов, пропагандирующих жизнь, открытием большого количества «горячих линий» и бесплатных кабинетов психологической помощи для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию и так далее.

Что будет дальше – остается только гадать. Вполне возможно, что после запрета на табачные изделия депутаты наши рьяно возьмутся за внедрение «сухого закона» — дескать, не по-мусульмански это – винопитием заниматься. Спортом надо заниматься, господа! Спортом! Но мне вот что интересно: будет ли обсуждаться слугами народа проект открытия районных бесплатных спортивных центров и секций для детей? Не думаю.

Яна Мадатова