Использование кальяна и электронных сигарет будет запрещено в Азербайджане в тех же местах, что и курение табака, сообщает Sputnik Азербайджан.

Данное положение отражено в вынесенном на обсуждение в Милли Меджлисе АР во втором чтении законопроекте «Об ограничении использования табачных изделий».

В ходе проходящего в парламенте круглого стола на тему «Усиление законодательства Азербайджана в борьбе с табаком» было сообщено, что в первом чтении законопроекта были учтены предложения о запрете на курение кальяна и электронных сигарет в тех же местах, где запрещено курение табака. В связи с этим в первую статью законопроекта были внесены изменения.

также отметил, что кальян вреднее табака, и является носителем большего количества вирусов.

Законопроект «Об ограничении использования табачных изделий» был принят 14 апреля в первом чтении в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса АР.

Данный законопроект конкретизирует места, где курение сигарет запрещено. В перечень включены образовательные учреждения, места проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий.