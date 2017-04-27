«В ряде кафе и ресторанов в кальяны добавляют наркотические вещества».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем круглом столе «Усиление законодательства Азербайджана по борьбе с курением табака» в Милли Меджлисе сказал депутат Араз Ализаде.

Он предложил вообще запретить в стране курение кальяна:

«Во многих объектах с помощью кальяна создают условия для распространения наркотических средств в стране, таким образом они расширяют свой бизнес. Кальян вреднее табака, является носителем еще большего количества вирусов. Говорят, что при курении меняют мундштук. Даже если его меняют, трубку же не меняют, а это приводит к распространению инфекций. Нет необходимости беспокоиться, что туристы будут недовольны этим. Что теперь, нам для них открыть опиумную курильню как в Европе?».

Вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана Бахар Мурадова также считает необходимым запретить курение кальяна в объектах общественного питания, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Никто не может отрицать наличие интереса у молодежи к курению кальяна. Поэтому считаю необходимым законодательно запретить кальян в соседних с учебными заведениями территориями, в том числе и в объектах общественного питания», — заявила Б.Мурадова на совместном заседании пяти парламентских комитетов, посвященном обсуждению законопроекта «Об ограничении использования табачных изделий» во II-ом чтении.

По ее словам, «кальян необходимо держать подальше от молодежи».