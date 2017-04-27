Как уже сообщалось, вчера завершился судебный процесс в отношении Али Инсанова. Суд Гарадагского района Баку 26 апреля вынес приговор экс-министру здравоохранения, осудив его на 7 лет и пять дней лишения свободы.

А. Инсанов в своем последнем слове в суде отверг предъявленные ему обвинения и заявил о политическом характере своего дела. «Минвал» публикует его речь с незначительными сокращениями.

«Пусть гособвинитель будет спокоен. Происходящее здесь и запрошенное для меня наказание не вызовут у меня истерики. Я не буду никого оскорблять, мне не позволяет воспитание. Как вы с таким пафосом говорите всю эту ложь! Я воспринимаю это как террор против себя. Террор против академика – это террор против всего народа. Якобы я хранил где-то лекарства с наркотиками в составе. Те, кто дал такое указание, докатились до уровня сержантов, которые организовали это дело. Посмотрите, до чего дошел Азербайджан. Один дает указания, второй организует, а третий дает правовую оценку. Не думаю, что кто-то поверит в эту клевету. Все это выдумки. Даже в обществах с самым низким уровнем демократии судебные заседания транслируются в прямом эфире. А на моем суде журналистам ставятся ограничения. Вы же меня и журналистов позвали не в музей Ленина…».

Как и на предыдущих судебных процессах, Али Инсанов сказал, что не сломится ни перед каким наказанием.

«Уважаемый прокурор, какими своими делами вы будете гордиться перед внуками? Может расскажете, как уничтожили ученого, академика, подбросив ему в карман наркотики? Вы не увидите сломленного в тюрьме Али Инсанова. Али Инсанов родился для борьбы.

В 2005 году меня оклеветали и осудили на 11 лет. Когда мне оставалось сидеть уже недолго, сделали тоже самое. За 11 лет было проведено 107 судебных заседаний, это 108-е. Ни на одном из судов не было вынесено решение в мою пользу. Это событие для книги рекордов Гиннеса».

Экс-министр заявил о нарушении его права на защиту и отверг предъявленные ему обвинения:

«Нарушено мое право на защиту. Когда меня позвали, я сказал, что у меня нет адвоката и я не буду давать показаний. Меня вызвал начальник. Анар Мамедов тоже там стоял, у него уже был порван карман. Как я мог порвать протокол, которого не существовало? Почему тогда у меня не взяли отпечатков пальцев? Если бы была проведена экспертиза, то следствие было бы разоблачено. Как это я одновременно порвал протокол, сорвал с Анара Мамедова погоны, да еще и нанес ему черепно-мозговую травму? Когда на меня надели наручники и уводили, Анар Мамедов смеялся. Если он получит черепно-мозговую травму, то где его томография? Что касается лекарств, это все подстроено. Никто в это не поверит».

В конце А.Инсанов попросил принять решении в отношении пострадавших:

«Я сказал все, что нужно. Прошу вынести решение в отношении этих фиктивных пострадавших и свидетелей. Время все расставит по местам. Я много чего знаю. Демократическая революция подбирается словно лесной пожар к Азербайджану. Если справедливость не будет восстановлена, это пламя окутает весь Азербайджан. В Азербайджане никогда не было такой тяжелой ситуации, как сейчас».

На процессе выступили также адвокаты Али Инсанова. Адвокат Агавеис Шахвердиев заявил в своем выступлении, что экс-министра безвинно держат в тюрьме уже 10 лет и 10 месяцев.

На суде выяснилось, что Али Инсанов подал заявление в Гарадагский районный суд для наказания лиц, которых он обвиняет в возбуждении против него сфабрикованного уголовного дела. Но на его ходатайство не ответили.

По словам адвоката, суд отнесся к этому предвзято и не удовлетворил ходатайство защиты, расследовав только улики обвиняющей стороны.

Агавеис Шахвердиев выразил протест рассматривающему дело судье Рашаду Мустафаеву. Адвокат обосновал свой протест:

«1 марта судья продлил срок ареста Али Инсанова еще на 1 месяц. В решении о продлении ареста была нарушена презумпция невиновности, и еще до рассмотрения уголовного дела в суде написано, что его преступные деяния доказаны. Поэтому он не мог вынести справедливое решение».

Другой адвокат Али Инсанова Тогрул Бабаев тоже поддержал своего коллегу. Он отметил, что Али Инсанов не совершал никаких преступлений:

«Разве можно запросить 8 лет тюрьмы за преступления, которых не совершали? Вы хотите наказания для человека, который 13 лет проработал плечом к плечу с Гейдаром Алиевым, для академика, одного из основателей ПЕА? Где 35 дней лечился этот пострадавший? Даже тяжелобольные излечиваются за 2 недели. Никаких документов в связи с этим не предъявили. Али Инсанову оставалось 56 дней до выхода на свободу. Его содержали в самых тяжелых условиях. Он 11 лет не видится с близкими. Он всегда соблюдал режим учреждения, где содержался. В решении Европейского суда подтвержден факт пыток Али Инсанова. В тот момент, когда, как заявляется, произошло это событие, в тюрьме находилось 15 операторов. Как Али Инсанов среди стольких людей нанес травмы человеку, превосходящего его физически. Всех, кого арестовали вместе с Али Инсановым, уже выпустили на свободу».

На процессе протесты адвокатов не стали рассматриваться.

Отметим, что некоторое время назад в отношении Али Инсанова было возбуждено уголовное дело по статьями УК АР 234.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления,), 315.2 (Оказание сопротивления представителю власти при исполнении служебных обязанностей), 317.2.1 (Изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в уголовно-исполнительных учреждениях или следственных изоляторах).

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности. Срок наказания Али Инсанова истек в октябре прошлого года.