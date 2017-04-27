Как передает АПА, об этом заявил гендиректор Сумгаитского карбамидного завода Хаял Джафаров, выступая на II международном форуме «Каспий, Центральная Азия: Торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия» в Баку.

«Мы отложили реализацию данного проекта в Грузии, но он не снят с повестки дня и мы его еще будем рассматривать в перспективе. Мы заинтересованы в строительстве аналогичного предприятия в Грузии, ведь у нас уже есть опыт в этой области», — подчеркнул Х.Джафаров.

Напомним, что фундамент завода по производству карбамида был заложен 18 сентября 2012 года в Кулеви, где SOCAR владеет крупным нефтяным терминалом. Его строительство SOCAR планировала осуществить параллельно с созданием аналогичного предприятия в Сумгаите. Однако в силу ряда обстоятельств этот проект, инвестиционная стоимость которого составляет 700 млн. долларов, был приостановлен.

Х.Джафаров добавил, что строительные работы по карбамидному заводу в Сумгаите выполнены на 82%. «К настоящему времени в рамках строительства карбамидного завода проектные работы выполнены на 100%, строительные работы – на 82%. В целом, работы по проекту реализованы на 95%. В июне 2017 года мы рассчитываем завершить прокладку коммуникаций для обеспечения завода технической водой и электроэнергией, которая необходима для ввода его в эксплуатацию. В декабре года 2017 года будут завершены механические работы на заводе, и во II квартале 2018 года он будет сдан в эксплуатацию», — сообщил Х.Джафаров. Он сообщил, что на заводе будут работать 300-350 человек.

На заводе будет производиться 650-660 тыс. тонн карбамида в год. На начальном этапе на внутренний рынок будет поставляться 150 тыс. тонн производимой продукции, в дальнейшем объемы поставок увеличатся до 200 тыс. тонн в год. Остальная продукция будет направляться на экспорт. В качестве рынка сбыта продукции завода рассматриваются Турция, Грузия, регионы Черного и Средиземного моря.

По словам Х.Джафарова, общая стоимость проекта без учета налогов составляет 498 млн. евро. Для реализации проекта привлечена кредитная линия в размере 500 млн. евро, из которой средства в размере 251 млн. евро привлечены от корейского Eximbank, 249 млн. евро — от UniCredit, Societe Generale и Deutche Bank под гарантии Экспортно-импортного банка Кореи.