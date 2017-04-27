28 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 8-11, днем 17-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 8-10, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 8-13 градусов тепла.