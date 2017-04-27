Сегодня в Сабаильском районном суде начался процесс по иску Центра электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий о блокировании сайтов azadlıq.info, azadlıq.org, azərbaycansaatı.com, Meydan.tv, телеканала «Turan» (Turan TV) и программы «Azərbaycan saatı».

Как сообщает АПА, процесс под председательством судьи Нуреддина Багирова был перенесен на 1 мая в связи с тем, что у представителя истца не было доверенности.

Отметим, Центр электронной безопасности некоторое время назад обратился в суд с гражданским иском о блокировании вышеуказанных сайтов.