

В США супруга азербайджанского дипломата пыталась выйти из одного из нью-йоркских универмагов Marshalls, спрятав на дно детской коляски товары на сумму $188,88. Об этом пишет New York Daily News.

Как сообщает издание, на попытке воровства попалась 29-летняя Мехрибан Джабраилова. Она является женой первого секретаря посольства Азербайджана в США, 32-летнего Фарида Джабраилова.

Прибывшим в магазин полицейским М.Джабраилова сказала, что она замужем за первым секретарем посольства Азербайджана, который обладает дипломатической неприкосновенностью. После уточнения ее личности и подтверждения иммунитета полицейские отпустили ее.

Однако, как отмечает издание, полиция Нью-Йорка связалась с Госдепом США, который имеет право аннулировать дипломатический иммунитет в подобных случаях. Полиция может этого добиться для того, чтобы провести судебное расследование, однако, к подобным мерам прибегают в случае более серьезных, пишет издание.

Супруг Мехрибан Джабраиловой в беседе с New York Daily News опроверг эти сведения, затем сказал: «Простите, я не знал об этом».

Инцидент прокомментировали и в МИД Азербайджана. Так, пресс-секретарь МИДа Хикмет Гаджиев заявил, что внешнеполитическое ведомство страны проводит разбирательство в связи с этим вопросом.

«Здесь имеются неясные и противоречивые моменты. Не исключено наличие элементов провокации, лжи и клеветы. Нам кажется подозрительным, что вместо расследования предполагаемого события об этом сразу сообщили в СМИ. В любом случае этот вопрос расследуется», — отметил Гаджиев (цитата по Oxu.az).