Кабинет министров Азербайджана издал распоряжение об использовании специальных полос в Баку во время IV Исламских игр солидарности.

Как передает АПА, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Кямран Алиев.

Он отметил, что запрет на движение по спецполосам IV Исламских играм солидарности будут применяться с 5 по 25 мая.

К.Алиев сказал, что если автомобили, за исключением привлеченных к IV Исламским играм солидарности транспортных средств, пересекут эти полосы, их водители будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, Камран Алиев отметил, что с 5 по 25 мая также усилится контроль в связи с въездом транспортных средств из районов в Баку.