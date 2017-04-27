Военно-техническое сотрудничество между Баку и Москвой развивается успешно, заявил замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев.

«Мы находимся в постоянном контакте с российскими коллегами. В частности, хорошо и успешно развивается военно-техническое взаимодействие», — заявил К.Велиев агентству «Интерфакс-Азербайджан» комментируя поставки российского вооружения и техники в Азербайджан.

Накануне пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщило о доставке из РФ новой партии российских боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения в Баку в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве.