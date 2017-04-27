Проводимый по инициативе главы Исполнительной власти города Баку Гаджибалы Абуталыбова праздник цветов в этом году пройдет в ином формате. В распространенной пресс-службой мэрии информации говорится, что 10 мая во всех парках, садах и аллеях Баку будут организованы работы по озеленению, благоустройству и посадке цветов.

«В этом году Праздник цветов будет организован не в одном парке с установкой цветов, венков, декоративных цветов с различным дизайном, а во всех парках города с участием различных организаций и простых граждан. Люди смогут продемонстрировать свои умения», — сказано в релизе ИВ города Баку, поступившем в редакцию Minval.az.

Напомним, что в 2016 году по указанию президента Ильхама Алиева Праздник цветов был проведен в другой форме, менее торжественно, так как пришелся на 40 дней со дня смерти военнослужащих, ставших шехидами в ходе четырехдневной войны в Карабахе.

Хотя в информации ИВ и говорится, что решение о проведении праздника в иной форме было принято исполнительной властью, но ясно, что это не зависело от Абуталыбова, решение было принято политическим руководством.

Во время Праздника цветов (обычно 3 дня) тысячи столичных жителей и гостей наслаждались видом цветов, привезенных из разных стран. Но экономика Азербайджана уже несколько лет переживает непростой переходный период с нефтяного на ненефтяной сектор. Безусловно, правительство вынуждено было пересмотреть мероприятия, требующие расходов, в канун проведения IV Игр Исламской солидарности и Формулы-1.

Согласно информации наших источников, Абуталыбов надеялся, что в этом году праздник цветов будет проведен как обычно, и даже собирался начать определенную подготовку. Но власти поручили провести праздник в прошлогоднем формате. Этот шаг властей вполне понятен и должен приветствоваться. Ведь речь идет не только об экономии денег на цветы, которые завянут через несколько дней. Не секрет, что выделяемые на мероприятие деньги идут в карманы чиновников-коррупционеров, и даже цветы, которые якобы привезены из-за границы, выращиваются в бакинских парниках. Это сильно ударяло по бюджету страны.

Как заявляют наши источники, не только у мэра, но и у других олигархов есть парники в бакинских поселках Кюрдаханы, Маштага, Бузовна, Мардакан и Шувелян. В них выращивались из привезенных из-за границы семян те самые цветы, которыми украшали парк во время празднования 10 мая.

На рынках Азербайджана никогда не было необходимости в иностранных цветах. Однако чиновники ежегодно выращивали в парниках импортные цветы с целью получения дополнительной прибыли. В этом году им не дали возможности присвоить бюджетные средства под видом заказа цветов из-за рубежа.

Заявления о том, что у бакинского мэра есть цветочный бизнес, не новы, в медиа страны время от времени распространялась такая информация. Например, СМИ писали, что до 2008 года цветы закупались за границей, а потом столичный мэр построил парники в Баку и стал выращивать зарубежные сорта. Саженцы и семена цветов привезены из Турции и Голландии. Как заявляется, те цветы, что высаживают в парках, выращиваются в этих же парниках, а потом продаются государству по дорогой цене.