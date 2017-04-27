В Азербайджане проезд детей в возрасте до 5 лет на внутригородских и внутрирайонных автобусах будет бесплатным.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в изменениях в «Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом» Кабинета министров.

Согласно изменениям, за исключением пассажирских автобусов на внутригородских (внутрирайонных) маршрутах, пассажир имеет право на бесплатный проезд только 1-го ребенка до 5 лет, который не занимает при этом отдельное место. То есть количественного ограничения на бесплатный проезд ребенка до 5 лет на внутригородских и внутрирайонных автобусах не будет.

Отметим, что ранее бесплатный проезд детей в общественном транспорте Баку предназначался для детей до 7-ми лет.