Военные специалисты Азербайджана и России по химической, биологической и радиологической защите провели обсуждения по вопросам сотрудничества в этом направлении, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2017 год между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны РФ, в Баку в Военной Академии Вооруженных Сил состоялась рабочая встреча между специалистами по химической, биологической и радиологической защите. В ходе рабочей встречи обсуждался опыт, приобретенный военными структурами двух государств в сфере химической, биологической и радиологической защиты, подчеркнута важность проведения научных мероприятий в этой области», — сказано в релизе Минобороны.