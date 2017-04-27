МЧС Дагестана направило вертолет для тушения крупного пожара в реликтовом лиановом лесу на юге Дагестана. По информации МЧС республики, экипаж винтокрылой машины совершит приливку во избежание распространения огня, а также будет тушить остатки пожара, передают российские СМИ.

Напомним, на месте уже работаю со вчерашнего вечера почти 50 человек и две единицы техники. Местные жители помогают спасателям в тушении огня. Общая площадь пожара составляет 2 гектара. Горит в основном сухая трава и кустарники.

Самурский лес считается единственным в России субтропическим лиановым лесом и одним из последних реликтовых лесов. Здесь произрастают тысячи видов растений, часть из которых занесена Красную книгу Российской Федерации.

Территорию леса делят между собой Россия и северная часть Азербайджана. В России Самурский лес находится на юго-востоке Дагестана и входит в Самурский государственный природный заказник площадью 11200 га, в котором расположено 7 населенных пунктов сельского типа и 3 пограничные заставы.