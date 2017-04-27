Впервые в свободной продаже появилась уникальная корейская килограммовая золотая монета — «Золотой Путин», выпущенная Центральным банком КНДР. Монета появилась на «Авито» по цене пять миллионов рублей. Она вышла в 2004 году в честь встречи в 2002 году президента России Владимира Путина и председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира.

Она представляет собой слиток золота 999-й пробы весом один килограмм, её официальный номинал — 20 тысяч вон (чуть более 1,2 тыс. рублей). На аверсе изображён Московский Кремль, герб России и портрет президента России. На реверсе — герб КНДР. Как указывали местные корейские СМИ, весь тираж монет (десять штук) купил тогда один коллекционер из России, имя которого не называлось. Однако в открытую продажу эти монеты до сих пор не поступали. С учётом текущей рыночной стоимости золота, её цена примерно в два раза превышает стоимость драгоценного материала, из которого она сделана. Как отмечается в объявлении, в продажу поступила монета № 8 из этого тиража. Связаться с продавцом вчера не удалось.

— Всего выпущено десять штук таких монет, — рассказал Лайфу владелец монеты Александр. — Две из них у моего товарища, который собирает монеты с портретами президентов и царей, одна у меня, остальные находятся в частных коллекциях. Ну, наверное, одна или две есть у самого Владимира Путина. В своё время я её купил непосредственно у Корейского национального банка благодаря своему товарищу, который плотно с ним работал. Просто я собираю другую тему — фауну в драгметаллах, — и у меня есть предложение купить килограммовую монету Канадского монетного двора с очень красивым волком, поэтому я решил эту монету продать. Я просто переинвестирую, вкладывая деньги в ту монету, которая у меня по теме коллекции.