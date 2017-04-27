Турецкие власти отменили все встречи с депутатом Бундестага Берндом Фабрициусом, который по поручению комиссии по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) должен был оценить ситуацию с соблюдением верховенства права в Турции.

Как передает ТАСС, об этом сам парламентарий сообщил в среду.

«После того как вчера (позавчера, 25 апреля — ред.) ПАСЕ подавляющим большинством решила возобновить мониторинг ситуации в Турции, власти республики отменили все встречи со мной, запланированные на 3-5 мая в рамках моего визита. Фактически они наложили запрет на саму миссию», — написал он на своей странице в Facebook.

Фабрициус уточнил, что поездка планировалась еще с ноября прошлого года, были запланированы встречи с председателем Конституционного суда, с членами парламента и главами парламентских комитетов, с министром юстиции Турции Бекиром Боздагом.

«Я сожалею об этом шаге и обращаюсь к турецким властям с призывом пересмотреть его. Сейчас важно не допустить разрыва связей и начать конструктивный диалог», — подчеркнул Фабрициус.

Во вторник депутаты ПАСЕ проголосовали за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции, которая является членом Совета Европы (СЕ) с 1949 года. Цель мониторинга — убедиться, что все страны СЕ находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами Совета Европы, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека.