Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля установлен на уровне 1.7025 маната, а евро — 1.8566 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 27 апреля установлен на уровне 1.7025 маната, а евро — 1.8566 маната.
Дата: 2017/04/27 9:40
Раздел: Азербайджан, Экономика
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