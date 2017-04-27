Президент США Дональд Трамп только начал руководить страной, и ему нужно дать шанс на улучшение отношений с Россией.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью интернет-порталу Yahoo! News, опубликованном в среду.

«Он (Трамп) только начинает. Дайте ему шанс», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, почему с момента прихода Трампа в Белый дом отношения между двумя странами не выправились, вопреки ожиданиям.

Дипломат предположила, что проблема может быть вызвана политическим курсом, которого придерживалась прежняя администрация США во главе с Бараком Обамой. «Возможно, это связано с идеологией президента Обамы о том, что Вашингтон доминирует в мире. Возможно, дело в этом», — отметила она, посоветовав обратиться за вопросом к американским властям. «Мы не сделали ничего для ухудшения отношений. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с Соединенными Штатами в разных областях», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Она согласилась с мнением госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который во время визита в Москву в этом месяце заявил, что двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне. «Я согласна с этим. И мы много раз заявляли о том, что улучшение отношений отвечает интересам наших народов», — сказала Захарова.

В очередной раз комментируя утверждения американских спецслужб о том, что Россия якобы вмешивалась в ход избирательной кампании в США, Захарова отметила, что в Москве хотели бы увидеть доказательства, на которых основаны эти выводы. Дипломат высказала мнение, что эта история является частью борьбы между политическими группировками в США. «К сожалению, весь мир и вся международная политика стала частью внутренней политики США», — добавила она.

По словам Захаровой, российские власти ясно высказались по поводу выборов в США, европейских и других странах. «Мы не поддерживаем кандидатов в выборах за рубежом. Это не наше дело. Трамп, Хилари Клинтон, остальные — они не российские кандидаты», — подчеркнула официальный представитель МИД.