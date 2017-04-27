В Лянкяранском районе, на автомагистрали Алят-Астара, возле села Велади произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает АПА, при столкновении двух легковых и одного грузового автомобиля погибли 2, ранены 3 человека.

По предварительным данным, автомобиль марки «Мерседес» сначала столкнулся с «Лада Приора», а затем врезался в грузовик, управляемый гражданином Ирана.

На месте происшествия скончался житель поселка Герметюк Лянкяранского района Анар Шукюров (1991 г.р). Личность второго погибшего пока не установлена.

Травмы различной степени тяжести получили жители поселка Герметюк Мустафа Меджидов (1993 г.р.), Вугар Агаев (1994 г.р.) и Махир Рустамов (1991 г.р.). Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Расследование по факту продолжается.