В Армении Государственная служба безопасности продуктов питания продолжает ликвидировать попавшие в республику яблоки азербайджанского происхождения.

Как пишет News.am со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства, партия яблок обнаружена в ереванских магазинах сети «Нор Зовк» и «Циран», нескольких магазинах, на рынке и фруктовых лавках.

Помимо столицы, яблоки азербайджанского происхождения обнаружены в Котайке (3 торговых точки), Шираке (4 точки), Тавуше (3 точки), Армавире (2 точки) и Гегаркунике (1 точка).

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