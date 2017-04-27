27 апреля 2007 года скончался известный бакинец, советский и российский виолончелист, пианист и дирижёр, общественный деятель, Мстислав Ростропович.

Мстислав Ростропович родился 27 марта 1927-года в семье профессиональных музыкантов — виолончелиста Леопольда Ростроповича, сына пианиста и композитора Витольда Ростроповича, и пианистки Софьи Федотовой в Баку, куда семья переехала из Оренбурга по приглашению азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

Ростропович начал заниматься музыкой в раннем детстве с родителями. В 1932—1937 годах учился в Москве в Музыкальном техникуме имени Мусоргского. В 1941 году его семья была эвакуирована в город Чкалов, где Мстислав учился в музыкальном училище, в котором преподавал его отец. В 16 лет он поступил в Московскую консерваторию, где изучал виолончель у Семёна Козолупова и композицию у С. С. Прокофьева и Д. Д. Шостаковича.

Получил известность как виолончелист в 1945 году, выиграв золотую медаль Третьего Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве. Наряду с 18-летним Ростроповичем, выдержавшим труднейшее состязание и одержавшим свою первую победу, первую премию на конкурсе музыкантов-исполнителей получил и уже имевший к тому времени известность пианист Святослав Рихтер.

В 1947 году выиграл 1-ю премию на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Праге.

Благодаря международным контрактам и турам Ростропович стал известен на Западе. В его исполнении прозвучал фактически весь репертуар виолончельной музыки, и впоследствии многие произведения были написаны специально для него. Им были исполнены впервые 117 произведений для виолончели и даны 70 оркестровых премьер.

Как камерный музыкант выступал в ансамбле со Святославом Рихтером, в трио с Эмилем Гилельсом и Леонидом Коганом, в качестве пианиста в ансамбле с женой Галиной Вишневской.

Летом 2006 года Мстислав Леопольдович тяжело заболел: в феврале и в апреле 2007 года он перенёс две операции в связи со злокачественной опухолью печени. Скончался в клинике в Москве 27 апреля 2007 года.