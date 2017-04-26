Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы потребовали от председателя организации Педро Аграмунта уйти в отставку за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом и посещение российской военно базы. Требование поддержала и грузинская делегация ПАСЕ.

В марте 2017 года Педро Аграмунт на российском самолете прилетел в Сирию для встречи с Башаром Асадом и посетил российскую военную базу Хмеймим. После этого депутаты Парламентской Ассамблеи организовали расследование визита в Сирию. 25 апреля по этому вопросу прошли слушания, на них Аграмунт извинился за свои действия, а 28 апреля пообещал сделать «заявление относительно своего статуса», пишет «Голос Америки».

За отставку Аграмунта выступает, в частности, грузинская делегация, сообщила сегодня ее председатель Тамар Чугошвили.

«Члены делегации Грузии за то, что президент Аграмунт должен уйти в отставку. В отношении президента на данный момент в Парламентской ассамблее имеется очень большое недоверие, много критики, и я думаю, что для репутации Парламентской ассамблеи будет правильно, если президент примет такое решение», — цитирует ее «ИнтерпрессНьюс».

Аграмунт, будучи председателем ПАСЕ, выступал также с инициативой возвращения в ассамблею российской делегации, исключенной оттуда в результате присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, пишет «Интерфакс».

