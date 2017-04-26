Для Азербайджана важно участие в Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2017), заявил сегодня на полях этого мероприятия в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев.

«Конференция дает возможность обменяться мнениями по глобальной и региональной безопасности. Для нас это интересно и важно, так как наш регион сам является небезопасным, ведь на его территории остаются конфликты, которые все еще не затухли и которые нельзя называть замороженными. Также у границ кавказского региона находятся взрывоопасные зоны, где ведутся масштабные войны и где сфокусировано внимание многих центров сил и мировых держав. Поэтому для нас очень актуально узнать взгляды видных политиков и военных деятелей различных стран на эти проблемы и пути их решения», — подчеркнул он.

Заместитель министра обороны высоко оценил уровень российско-азербайджанского военно-промышленного сотрудничества. «Мы постоянно находимся в контакте с российскими коллегами. Особенно хорошо развивается военно-техническое взаимодействие, так что наши отношения успешно развиваются в рамках военного сотрудничества», — отметил Керим Велиев.

Также он обратил внимание на существующий потенциал по активизации деятельности посредников в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. «Россия является членом Минской группы ОБСЕ, и ее участие в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта представлено среди трех стран-сопредседателей в достаточной степени и определено рамками этого формата. При этом, считаю, активность и результативность в этом вопросе все еще недостаточна, поскольку конфликт по-прежнему существует», — сказал замминистра обороны Азербайджана.