Иванка Трамп, дочь президента США, в ходе визита в Германию рассказала, что запускает крупный фонд для финансовой помощи женщинам-предпринимателям по всему миру. Об этом она сообщил изданию Axios.

«Статистика показывает, что когда ты инвестируешь в женщин и девушек, то это приносит выгоду как в развитых, так и развивающихся страна. Женщины — это огромный неиспользуемый ресурс, критически важный для роста всех стран», — сказал Иванка Трамп.

Как отмечается, Дональд Трамп поддерживает идею дочери и уже ведет переговоры с Джимом Ён Кимом, президентом группы Всемирного банка, о том, как продвинуть этот проект.